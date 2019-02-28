Valeriia_Derrick

Валерия Костенецкая Valeriia_Derrick

 
25 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстрации и логотипы, дизайн и верстка с удовольствием!

К вашим услугам:

  • Создание логотипов разной сложности;
  • Дизайн полиграфических изделий и наружной рекламы;
  • Векторная графика;
  • Графические иллюстрации (к рекламе, книгам, для себя).
Цены и сроки выполнения: 

  • Логотипы от 30$
Обсуждаем все нюансы, тз, делаю предварительные варианты за 1-3 дня. Далее выбираем подходящий и дорабатываем. 

Срок выполнения: 1-3 дня. 

   2. Иллюстрации: цена зависит от сложности и объема работы, типа графики, детализации. От 15$.

Работа с заказами:

Предоплата 50%, создаю дизайн/рисую, утверждаем конечный результат, доплата 50% и я отправляю исходники Вам.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
t3n13
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
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всё отлично. сделано быстро, как надо по заданию! очень доволен результатом. рекомендую как ответственного и талантливого исполнителя.
Четко сформулированное тз, коммуникация практически 24/7 и постоянная поддержка. Спасибо за сотрудничество!
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