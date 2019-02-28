Иллюстрации и логотипы, дизайн и верстка с удовольствием!

К вашим услугам:

Создание логотипов разной сложности;

Дизайн полиграфических изделий и наружной рекламы;

Векторная графика;

Графические иллюстрации (к рекламе, книгам, для себя).

Цены и сроки выполнения:

Логотипы от 30$

Обсуждаем все нюансы, тз, делаю предварительные варианты за 1-3 дня. Далее выбираем подходящий и дорабатываем.

Срок выполнения: 1-3 дня.

2. Иллюстрации: цена зависит от сложности и объема работы, типа графики, детализации. От 15$.

Работа с заказами:

Предоплата 50%, создаю дизайн/рисую, утверждаем конечный результат, доплата 50% и я отправляю исходники Вам.