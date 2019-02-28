Иллюстрации и логотипы, дизайн и верстка с удовольствием!
К вашим услугам:
- Создание логотипов разной сложности;
- Дизайн полиграфических изделий и наружной рекламы;
- Векторная графика;
- Графические иллюстрации (к рекламе, книгам, для себя).
- Логотипы от 30$
Срок выполнения: 1-3 дня.
2. Иллюстрации: цена зависит от сложности и объема работы, типа графики, детализации. От 15$.
Работа с заказами:
Предоплата 50%, создаю дизайн/рисую, утверждаем конечный результат, доплата 50% и я отправляю исходники Вам.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
всё отлично. сделано быстро, как надо по заданию! очень доволен результатом. рекомендую как ответственного и талантливого исполнителя.
Ответный отзыв
Четко сформулированное тз, коммуникация практически 24/7 и постоянная поддержка. Спасибо за сотрудничество!