Иконки для текстов на сайте

$30
Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок198 просмотров
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оформить иконки к текстам на сайте

всего иконок 22 шт.

нужно без мелких деталей.

не использовать более 2-х цветов, максимум 3.

пример как делать не надо прикрепляю.

чем они мне не нравятся? я их не вижу, они одинаковые, все как одна.

показывайте на примере 2-х иконок, как вы их можете оформить или иконки в вашем портфолио.

без примера/портфолио я не смогу выбрать вас исполнителем.

способы оплаты

  • яндекс деньги
  • карта российского банка
  • вебмани R
присылайте мне

  • пример оформления / портфолио с иконками
  • цена за работу в рублях - 22 иконки
  • срок выполнения
5 лет назад
t3n13
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Valeriia_Derrick
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$30
2 дня
WMZ
всё отлично. сделано быстро, как надо по заданию! очень доволен результатом. рекомендую как ответственного и талантливого исполнителя.
Четко сформулированное тз, коммуникация практически 24/7 и постоянная поддержка. Спасибо за сотрудничество!