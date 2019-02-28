Иконки для текстов на сайте

оформить иконки к текстам на сайте

всего иконок 22 шт.

нужно без мелких деталей.

не использовать более 2-х цветов, максимум 3.

пример как делать не надо прикрепляю.

чем они мне не нравятся? я их не вижу, они одинаковые, все как одна.

показывайте на примере 2-х иконок, как вы их можете оформить или иконки в вашем портфолио.

без примера/портфолио я не смогу выбрать вас исполнителем.

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