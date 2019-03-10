Логотип компьютерного магазина

$20
Иконки и Пиксель-артЗавершен15 заявок784 просмотра
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#1$20

Для сайта компьютерного магазина "PC Lavka" нужен логотип. Что-то современное и лаконичное. Возможно связано с тематикой ремонта компьютеров. Цвета могут быть зелено-оранжевыми но это не принципиально 

5 лет назад
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Победитель конкурса
GreenRed
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
#1
Андрей настоящий профессионал своего дела. Уже работаем не в первый раз и Андрей как всегда продемонстрировал высокий уровень и профессионализм. Буду обращаться и дальше
Спасибо за победу! Рад участвовать. Надеюсь поработаем еще.
Заявки фрилансеров
GreenRed
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
#1