Логотип компьютерного магазина

Необходимо разработать систему иконок для статусов в личном кабинете пользователя на образовательном портале.
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Для сайта компьютерного магазина "PC Lavka" нужен логотип. Что-то современное и лаконичное. Возможно связано с тематикой ремонта компьютеров. Цвета могут быть зелено-оранжевыми но это не принципиально
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