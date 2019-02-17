Сделать три картинки

Иконки и Пиксель-артЗакрыт29 заявок279 просмотров
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Пример я прикрепил как нужно сделать, размер точно такой-же нужен.

Нужно две картинки по теме.

1. Игрушки для мальчиков

2. Игрушки для девочек

3. Игрушки для малышей

5 лет назад
dimon22a
Дмитрий 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад