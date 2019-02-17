Есть логотип ПО (eps/ai/svg) нужно сделать иконки ico 256 x 256 128 x 128 96 x 96 64 x 64 48 x 48 16 x 16
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Отрисовка логотипа в стиле арт (как фотография)
на логотипе должна быть мое фото с щеткой и кроссовком в руках, как я их чищу
Пример Того как я хочу
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