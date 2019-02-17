Отрисовка логотипа

$50
Иконки и Пиксель-артЗакрыт20 заявок304 просмотра
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Отрисовка логотипа в стиле арт (как фотография)

на логотипе должна быть мое фото с щеткой и кроссовком в руках, как я их чищу

Пример Того как я хочу 

5 лет назад
guest_15505953559153
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад