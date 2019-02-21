Иконки на основе логотипа

Иконки и Пиксель-артЗавершен17 заявок260 просмотров
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Есть логотип ПО (eps/ai/svg)

нужно сделать иконки ico

256 x 256

128 x 128

96 x 96

64 x 64

48 x 48

16 x 16

5 лет назад
drozdigor
Игорь 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
5 лет назад
$10
1 день
Супер результат.
Спасибо большое Игорю за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Игоря как отличного порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!