Необходимо разработать пакет иконок статусов

Иконки и Пиксель-артЗакрыт15 заявок217 просмотров
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Необходимо разработать систему иконок для статусов в личном кабинете пользователя на образовательном портале.

5 лет назад
webshel
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад