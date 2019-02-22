webshel

Евгений webshel

 
39 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Образовательный портал "Инструментарий успеха"
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
jenyash
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$3
10 баллов
5 лет назад
2d изображения (баннеры) для сайта
Спасибо за интересный проект! Работать было легко и приятно. Евгений отличный заказчик, рекомендую!
Оперативная и качественная работа. Приятный в общении специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв