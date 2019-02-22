Необходимо в стиле уже имеющихся изображений нарисовать 18 баннеров для курсов, согласно ассоциативных слов. По данному проекту прилагается: - техническое задание; - исходник одного готового изображения курса (цветовая гамма, звезда-основание) в формате *.psd; - ассоциативные слова в качестве направления ...