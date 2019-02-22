Необходимо разработать систему иконок для статусов в личном кабинете пользователя на образовательном портале.
Иконки и Пиксель-арт15 заявок
Закрыт
5 лет назад
Необходимо разработать систему иконок для статусов в личном кабинете пользователя на образовательном портале.
Необходимо в стиле уже имеющихся изображений нарисовать 18 баннеров для курсов, согласно ассоциативных слов. По данному проекту прилагается: - техническое задание; - исходник одного готового изображения курса (цветовая гамма, звезда-основание) в формате *.psd; - ассоциативные слова в качестве направления ...