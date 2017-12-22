Если вам нужна быстрая и эффективная настройка рекламных компаний в Яндекс Директ, то пишите!
Опыт работы полгода. Стоимость договорная, так как недавно начал продвигать свои услуги. До этого делал рекламу только для своих.
Настройка рекламной кампании в директе:
1) Подбор ключевиков, до 500 фраз
2) Отдельная компания РСЯ
3) Установка Яндекс Метрики
4) Расстановка UTM меток
5) 1 ключевая фраза = 1 объявление
6) Написание уникальных объявлений
7) Оформление Яндекс визитки
8) Уточнения и быстрые ссылки
____________________________________
Связь
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кейс. Компания Раш-Капитал.517 просмотров
Контекстная реклама
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга