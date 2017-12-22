ValeriyContext

Валерий ValeriyContext

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Если вам нужна быстрая и эффективная настройка рекламных компаний в Яндекс Директ, то пишите!

Опыт работы полгода. Стоимость договорная, так как недавно начал продвигать свои услуги. До этого делал рекламу только для своих.

Настройка рекламной кампании в директе:

1) Подбор ключевиков, до 500 фраз 

2) Отдельная компания РСЯ

3) Установка Яндекс Метрики 

4) Расстановка UTM меток

5) 1 ключевая фраза = 1 объявление  

6) Написание уникальных объявлений 

7) Оформление Яндекс визитки

8) Уточнения и быстрые ссылки

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Связь

m: [email protected]

vk: vk.com/valeriydugin

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