Если вам нужна быстрая и эффективная настройка рекламных компаний в Яндекс Директ, то пишите!

Опыт работы полгода. Стоимость договорная, так как недавно начал продвигать свои услуги. До этого делал рекламу только для своих.

Настройка рекламной кампании в директе:

1) Подбор ключевиков, до 500 фраз

2) Отдельная компания РСЯ

3) Установка Яндекс Метрики

4) Расстановка UTM меток

5) 1 ключевая фраза = 1 объявление

6) Написание уникальных объявлений

7) Оформление Яндекс визитки

8) Уточнения и быстрые ссылки

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Связь

m: [email protected]

vk: vk.com/valeriydugin