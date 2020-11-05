Valeriya_gavr

Привет.
Меня зовут Гаврещук Валерия. Я живу соц.сетями и занимаюсь творчеством:
1. Составление и оформление контента:
- Визуал ленты (создание единого стиля + наглядный пример с идеями из 9 фотографий, создание индивидуальных пресетов с цветокоррекцией)
- Стилистика сторис (создание цветовой палитры, выбор шрифта, оформление актуальных историй)
- Баннеры и продажные посты (создание рекламных баннеров для ленты и историй, шаблонов для рубрик и т.д.)
2. Работа в фото и видеоредакторах:
- Обложки для актуальных историй
- Рекламные баннеры
- Коллажи и анимация
- Видеомонтаж (макеты и т. п.)
- Цветокор, пресеты
3. Создание масок для инстаграма
4. UI/UX дизайн (FIGMA)
Я только на начале своего пути, но всегда полна энтузиазма, идей и желания!
Образование: Факультет информационных технологий - Автоматизация и Управление (обучение на английском языке)
Языки: Русский, Английский, Казахский.