Valeriya_gavr

Сторисмейкер/контентмейкер/дизайнер

Привет.

Меня зовут Гаврещук Валерия. Я живу соц.сетями и занимаюсь творчеством:

1. Составление и оформление контента:

- Визуал ленты (создание единого стиля + наглядный пример с идеями из 9 фотографий, создание индивидуальных пресетов с цветокоррекцией)

- Стилистика сторис (создание цветовой палитры, выбор шрифта, оформление актуальных историй)

- Баннеры и продажные посты (создание рекламных баннеров для ленты и историй, шаблонов для рубрик и т.д.)

2. Работа в фото и видеоредакторах:

- Обложки для актуальных историй

- Рекламные баннеры

- Коллажи и анимация

- Видеомонтаж (макеты и т. п.)

- Цветокор, пресеты

3. Создание масок для инстаграма

4. UI/UX дизайн (FIGMA)

Я только на начале своего пути, но всегда полна энтузиазма, идей и желания!

Образование: Факультет информационных технологий - Автоматизация и Управление (обучение на английском языке)

Языки: Русский, Английский, Казахский.