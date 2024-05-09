Valeriyaya11

Юридическая помощь, исковые Украина, Копирайт, рерайт, перевод, транскрибация и многое другое

Приветствую в своем акаунте.

Я выполняю ваши заказы абсолютно разной направленности, тематики и сложности. Занимаюсь копирайтом, переводом, рерайтом, творческим редактированием текстов, транскрибацией и т.д. в течение пяти лет. Владею русским и украинским языками на уровне «родной». Английский - уровень В1. Также развиваюсь в практике общения и изучаю другие иностранные языки.

Имею два юридических образования, магистр права. Помогу с написанием и подачей в суд исковых заявлений, Украина.

Хорошо ориентируюсь во всех социальных сетях, имею длительный опыт в написании постов и комментариев к ним.

Я выполню Ваши заказы быстро, качественно и недорого.

С ув. Валерия 👋