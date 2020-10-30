Valikdu

Валентин Дуплий Valikdu

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Говорят легких путей не бывает !? Так давайте покажу

👋 Приветствую!

Меня зовут Валентин, я дизайнер и front-end developer.

‍ В роботе использую

  • HTML5
  • CSS
  • JavaScript
  • Jquery
  • Figma
  • Illustrator
  • Photoshop

Работая со мной Вы

  • Экономите время👍
  • Получите качественный продукт🔥
  • получаете вовремя сделанную работу🎯
  • остаетесь с хорошим настроением :)
С удовольствием готов приступить к работе сейчас

📣Доступен для связи по любым каналам.

Портфолио - https://www.weblancer.net/users/Valikdu/portfolio/

Gmail: [email protected]

Viber / Telegram / WhatsApp / Телефон: +380967473245

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Отзывы заказчиков

web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Исправление в вёрстке
Задание выполнено, всё, что я просил, сделано, спасибо вам.
Отличный заказчик. Рад был помочь.
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