Говорят легких путей не бывает !? Так давайте покажу
👋 Приветствую!
Меня зовут Валентин, я дизайнер и front-end developer.
В роботе использую
- HTML5
- CSS
- JavaScript
- Jquery
- Figma
- Illustrator
- Photoshop
Работая со мной Вы
- Экономите время👍
- Получите качественный продукт🔥
- получаете вовремя сделанную работу🎯
- остаетесь с хорошим настроением :)
📣Доступен для связи по любым каналам.
Портфолио - https://www.weblancer.net/users/Valikdu/portfolio/
Gmail: [email protected]
Viber / Telegram / WhatsApp / Телефон: +380967473245
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Задание выполнено, всё, что я просил, сделано, спасибо вам.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рад был помочь.