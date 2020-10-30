Говорят легких путей не бывает !? Так давайте покажу

👋 Приветствую!

Меня зовут Валентин, я дизайнер и front-end developer.

‍ В роботе использую

HTML5

CSS

JavaScript

Jquery

Figma

Illustrator

Photoshop

Работая со мной Вы

Экономите время👍

Получите качественный продукт🔥

получаете вовремя сделанную работу🎯

остаетесь с хорошим настроением :)

С удовольствием готов приступить к работе сейчас

📣Доступен для связи по любым каналам.

Портфолио - https://www.weblancer.net/users/Valikdu/portfolio/

Gmail: [email protected]

Viber / Telegram / WhatsApp / Телефон: +380967473245