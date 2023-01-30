нужно написать положительный отзыв на компанию 4-5 звезд, отзыв должен состоять хотя бы из трех предложений, оплата за один отзыв 150 рублей, оплачиваем только поле публикации отзыва
Копирайтинг37 заявок
Закрыт
7 месяцев назад
нужно написать положительный отзыв на компанию 4-5 звезд, отзыв должен состоять хотя бы из трех предложений, оплата за один отзыв 150 рублей, оплачиваем только поле публикации отзыва
нужно написать положительный отзыв на компанию 4-5 звезд, отзыв должен состоять хотя бы из трех предложений, оплата за один отзыв 150 рублей, оплачиваем только поле публикации отзыва
опубликовать отзыв на гугл картах, не менее 4 звезд
Написать отзывы на две организации Яндекс карты и одну организацию на 2ГИС , не менее 4 звезд, по выполнению предоставить скрин написанного отзыва