Vandert

Екатерина Vandert

 
24 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно написать положительный отзыв

    нужно написать положительный отзыв на компанию 4-5 звезд, отзыв должен состоять хотя бы из трех предложений, оплата за один отзыв 150 рублей, оплачиваем только поле публикации отзыва

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Написание отзывов

    $2

    нужно написать положительный отзыв на компанию 4-5 звезд, отзыв должен состоять хотя бы из трех предложений, оплата за один отзыв 150 рублей, оплачиваем только поле публикации отзыва

    Копирайтинг231 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Написание отзывов

    $2

    Написать отзывы на две организации Яндекс карты и одну организацию на 2ГИС , не менее 4 звезд, по выполнению предоставить скрин написанного отзыва

    Копирайтинг68 заявок
    Закрыт
    год назад