Vanilka_1764

Ангелина Vanilka_1764

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Студентка юридического колледжа, которая пробует себя в чем-то новом

Добрый день!

Меня зовут Ангелина, мне 18 лет, и я только учусь работать в этом направлении. Но это не значит, что я сделаю работу плохо. Это значит, что я буду выкладываться на полную и стараться сделать как можно лучше.

Мои достоинства:

  • если я сажусь за какую-то работу, всегда стараюсь сделать ее как можно более быстро и качественно;
  • всегда сильно запариваюсь над красивым оформлением;
  • знаю 2 языка: русский и украинский;
  • часто в сети;
  • всегда по несколько раз проверяю работу и довожу её до идеала.
Готова работать с предоплатой в 50%.

Примеры работ:

Текст для блога Инстаграм: 

https://drive.google.com/file/d/1rVxePbw3F93dmSjwO1mLKChqffgaCyGe/view?usp=sharing

Статья в научно-популярном журнале:

https://docs.google.com/document/d/1nl3Av9c3hff6HT72J1CTF98RUFOKyQtT7V2fCvp46KU/edit?usp=sharing