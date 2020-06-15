Vanilka_1764

Студентка юридического колледжа, которая пробует себя в чем-то новом
Добрый день!
Меня зовут Ангелина, мне 18 лет, и я только учусь работать в этом направлении. Но это не значит, что я сделаю работу плохо. Это значит, что я буду выкладываться на полную и стараться сделать как можно лучше.
Мои достоинства:
- если я сажусь за какую-то работу, всегда стараюсь сделать ее как можно более быстро и качественно;
- всегда сильно запариваюсь над красивым оформлением;
- знаю 2 языка: русский и украинский;
- часто в сети;
- всегда по несколько раз проверяю работу и довожу её до идеала.
Примеры работ:
Текст для блога Инстаграм:
https://drive.google.com/file/d/1rVxePbw3F93dmSjwO1mLKChqffgaCyGe/view?usp=sharing
Статья в научно-популярном журнале:
https://docs.google.com/document/d/1nl3Av9c3hff6HT72J1CTF98RUFOKyQtT7V2fCvp46KU/edit?usp=sharing