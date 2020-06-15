Vanilka_1764

Студентка юридического колледжа, которая пробует себя в чем-то новом

Добрый день!

Меня зовут Ангелина, мне 18 лет, и я только учусь работать в этом направлении. Но это не значит, что я сделаю работу плохо. Это значит, что я буду выкладываться на полную и стараться сделать как можно лучше.

Мои достоинства:

если я сажусь за какую-то работу, всегда стараюсь сделать ее как можно более быстро и качественно;

всегда сильно запариваюсь над красивым оформлением;

знаю 2 языка: русский и украинский;

часто в сети;

всегда по несколько раз проверяю работу и довожу её до идеала.

Готова работать с предоплатой в 50%.

Примеры работ:

Текст для блога Инстаграм:

https://drive.google.com/file/d/1rVxePbw3F93dmSjwO1mLKChqffgaCyGe/view?usp=sharing

Статья в научно-популярном журнале:

https://docs.google.com/document/d/1nl3Av9c3hff6HT72J1CTF98RUFOKyQtT7V2fCvp46KU/edit?usp=sharing