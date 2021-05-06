Готов выполнить ваш заказ за умеренную плату. Не гуру в программировании, но кое-что могу. Если возьмусь, значит сделаю!

На данный момент я обучаюсь на втором курсе по специальности - Информатика и компьютерные науки в Vins Varna Основные направления в обучении сейчас -- ООП(изучаемый язык - C++, *но лично я, на данный момент больше понимаю в Java и Python). Также изучаю Android studio.

Общий профиль предлагаемых услуг:

Простые Android приложения;

Разработка и отладка приложений на Java, Python;

Могу работать с Microsoft office программами;

Базами данных / sql;

Переводы: Болгарский, Английский язык;

Могу сверстать простенький сайт, также принимаю заказы на логотипы фирмы, презентации, статьи.

Нацелен на фокусированную работу. Беру разнообразные заказы.

Правильная мотивация и легкая рука помогают решить любую задачу.