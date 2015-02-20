Varshavskiy

$100
Обработка свадебной фото-сессии. от 600 до 1000 фотографий. Художественная обработка 100 фотографий, остальные приводятся к единой стилистике и качеству.
Обработка фотографий29 заявок
Закрыт
10 лет назад
Занимаюсь фотографией больше 10 лет.
Основные направления: свадебная, портретная, репортажная фотосъемка.
Могу организовать съемку в любом государстве Евросоюза (годовая виза).
Обработка свадебной фото-сессии. от 600 до 1000 фотографий. Художественная обработка 100 фотографий, остальные приводятся к единой стилистике и качеству.