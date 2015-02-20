Varshavskiy

Иван Varshavskiy

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Занимаю профессиональной фотосъемкой.

Занимаюсь фотографией больше 10 лет.

Основные направления: свадебная, портретная, репортажная фотосъемка. 

Могу организовать съемку в любом государстве Евросоюза (годовая виза). 