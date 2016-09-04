Контактная информация
E-mai [email protected]
Мобильный телефон +7 (968) 5461914
Профессиональные навыки и знания:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, MS Office, MS Office Excel, ведение деловой переписки, HTML, CSS, CMS Joomla, CMS OpenCart, CMS WordPress, наполнение сайта контентом, описание товаров, поиск информации в интернете, работа с различными CMS, модерирование сайтов, контент-поддержка сайтов.
Опыт работы
Февраль 2016 - Июнь 2016
Сеть интернет магазинов
Контент менеджер
Подготовка прайс листов от поставщиков к выгрузке на сайт. Обработка фотографий.
Сентябрь 2013 — Февраль 2016
Traffic-lab , Москва
Контент менеджер
Размещение информации на сайтах компании, проверка и предварительная обработка присланной клиентом информации (фото, видео, тексты, прайс-листы), постановка задач программистам и контроль выполнения работы, общение с клиентами.