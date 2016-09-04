Контактная информация

E-mai [email protected]

Мобильный телефон +7 (968) 5461914

Профессиональные навыки и знания:

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, MS Office, MS Office Excel, ведение деловой переписки, HTML, CSS, CMS Joomla, CMS OpenCart, CMS WordPress, наполнение сайта контентом, описание товаров, поиск информации в интернете, работа с различными CMS, модерирование сайтов, контент-поддержка сайтов.

Опыт работы

Февраль 2016 - Июнь 2016

Сеть интернет магазинов

Контент менеджер

Подготовка прайс листов от поставщиков к выгрузке на сайт. Обработка фотографий.

Сентябрь 2013 — Февраль 2016

Traffic-lab , Москва

Контент менеджер

Размещение информации на сайтах компании, проверка и предварительная обработка присланной клиентом информации (фото, видео, тексты, прайс-листы), постановка задач программистам и контроль выполнения работы, общение с клиентами.