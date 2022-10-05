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Дизайн

Закончил курсы по Photoshop и 3D-моделированию (Google SketchUp). В данный момент изучаю Adobe Illustator.

Практиковался в создании одностраничных сайтов, баннеров, логотипов, эфектов для фото и гармоничного текста в Photoshop.

Опыта работы в сфере дизайна нету, но есть большие амбиции и желание развиваться.

Верстка сайтов

Навыки: HTML, CSS/SCSS, BEM, адаптивная верстка, базовые навыки JS.

Работаю c MS Visual Studio, Figma.

Сайт-визитка - vasilenko.win

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