У всего есть начало. Тогда дайте мне начать делать Вашу работу!
Дизайн
Закончил курсы по Photoshop и 3D-моделированию (Google SketchUp). В данный момент изучаю Adobe Illustator.
Практиковался в создании одностраничных сайтов, баннеров, логотипов, эфектов для фото и гармоничного текста в Photoshop.
Опыта работы в сфере дизайна нету, но есть большие амбиции и желание развиваться.
Верстка сайтов
Навыки: HTML, CSS/SCSS, BEM, адаптивная верстка, базовые навыки JS.
Работаю c MS Visual Studio, Figma.
Сайт-визитка - vasilenko.win
Контактные данные:
- Телеграмм @Vasez
- Почта [email protected]
Портфолио
- Страница туристического сайта17 просмотров
- Страница сайта-библиотеки25 просмотров
- 3 в 116 просмотров
- Color Text27 просмотров
- Черно-белый минимализм19 просмотров