Vasilij007

Гость Vasilij007

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Формирование команды

    $500

    Имеется ряд заказчиков из Европы и США. Проектов много. Нет толковых программистов. Ищу программистов из Бреста (Беларусь). Высылайте резюме на мыло. Сюда не писать. *** сорри, забыл указать e-mail. Исправляюсь. :) ***

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка wap-сайта

    $100

    Имеется wap-сайт по продаже моб. контента. Партнёрка b2m Необходимо раскрутить этот сайт. Оставляйте примеры раскрученных сайтов подобного типа (wap).

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Формирование команды

    Имеется ряд заказчиков из Европы и США. Проектов много. Нет толковых программистов. Ищу программистов из Бреста (Беларусь). Высылайте резюме на мыло. Сюда не писать.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка сайта по продаже мобильного контента

    $100

    Необходимо раскрутить сайт по продаже мобильного контента. Интересуют только "белые" способы. От вас требуется алгоритм, которым вы будете руководствоваться. Также нужны примеры раскрученных сайтов. ps. Обязательное требование - алгоритм+примеры работ. Без него предложение даже не будет рассмотрено.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шаблон для сайта по продаже мобильного контента

    $100

    Необходимо создать шаблон (psd) для сайта по продаже мобильного контента. Главный критерий - лёгкость. Т.е. как можно меньше графики. Флэш не нужен. Примеры в jpg высылайте на почту. В приват не писать.

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оболочка для UPX

    $50

    Есть такой упаковщик испольняемых файлов: upx. Необходимо к нему написать оболочку, такую как у AsPack. Требования: - интеграция в системное меню - красивый дизайн - исходники должны быть хорошо документированы Пишите. Жду Ваших решений.

    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад