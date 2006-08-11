Vasilij007

Имеется ряд заказчиков из Европы и США. Проектов много. Нет толковых программистов. Ищу программистов из Бреста (Беларусь). Высылайте резюме на мыло. Сюда не писать. *** сорри, забыл указать e-mail. Исправляюсь. :) ***
- $500Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Имеется wap-сайт по продаже моб. контента. Партнёрка b2m Необходимо раскрутить этот сайт. Оставляйте примеры раскрученных сайтов подобного типа (wap).Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
Имеется ряд заказчиков из Европы и США. Проектов много. Нет толковых программистов. Ищу программистов из Бреста (Беларусь). Высылайте резюме на мыло. Сюда не писать.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо раскрутить сайт по продаже мобильного контента. Интересуют только "белые" способы. От вас требуется алгоритм, которым вы будете руководствоваться. Также нужны примеры раскрученных сайтов. ps. Обязательное требование - алгоритм+примеры работ. Без него предложение даже не будет рассмотрено.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо создать шаблон (psd) для сайта по продаже мобильного контента. Главный критерий - лёгкость. Т.е. как можно меньше графики. Флэш не нужен. Примеры в jpg высылайте на почту. В приват не писать.Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть такой упаковщик испольняемых файлов: upx. Необходимо к нему написать оболочку, такую как у AsPack. Требования: - интеграция в системное меню - красивый дизайн - исходники должны быть хорошо документированы Пишите. Жду Ваших решений.Прикладное ПО15 заявокЗакрыт17 лет назад