Vasilij007

Необходимо раскрутить сайт по продаже мобильного контента. Интересуют только "белые" способы. От вас требуется алгоритм, которым вы будете руководствоваться. Также нужны примеры раскрученных сайтов. ps. Обязательное требование - алгоритм+примеры работ. Без него предложение даже не будет рассмотрено.