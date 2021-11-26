Верстка сайтов, создание презентаций, написание текстовых работ --- быстро и качественно

Добрый день, занимаюсь разработкой сайтов (лендинги, сайты-визитки). При необходимости могу осуществлять прототипирование и разрабатывать дизайн, в том числе с учетом корпоративной айдентики. Помимо этого создаю презентации на заказ и пишу текстовые работы различных типов: курсовые, рефераты, доклады и т.д. с высоким уровнем оригинальности и грамотности.

После завершения работы все правки в случае необходимости вносятся бесплатно!

Мой профиль на GitHub находится здесь.

Технологии и навыки:

HTML 5 (семантическая верстка)

Адаптивная верстка

Предпроцессор Less

JavaScript

FlexBox

Именование в соответствии с БЭМ

Git

Pixel Perfect

SQL

Figma

Adobe Photoshop

Tilda

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Для связи со мной может использоваться:

E-mail:

Telegram: @vasilisa_mv

Оплата принимается на карту Сбербанка. Форма --- безопасная сделка либо предоплата в размере 30%

Дополнительная информация: