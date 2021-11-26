Верстка сайтов, создание презентаций, написание текстовых работ --- быстро и качественно
Добрый день, занимаюсь разработкой сайтов (лендинги, сайты-визитки). При необходимости могу осуществлять прототипирование и разрабатывать дизайн, в том числе с учетом корпоративной айдентики. Помимо этого создаю презентации на заказ и пишу текстовые работы различных типов: курсовые, рефераты, доклады и т.д. с высоким уровнем оригинальности и грамотности.
После завершения работы все правки в случае необходимости вносятся бесплатно!
Мой профиль на GitHub находится здесь.
Технологии и навыки:
- HTML 5 (семантическая верстка)
- Адаптивная верстка
- Предпроцессор Less
- JavaScript
- FlexBox
- Именование в соответствии с БЭМ
- Git
- Pixel Perfect
- SQL
- Figma
- Adobe Photoshop
- Tilda
- Microsoft Word
- Microsoft PowerPoint
Для связи со мной может использоваться:
E-mail: [email protected], [email protected]
Telegram: @vasilisa_mv
Оплата принимается на карту Сбербанка. Форма --- безопасная сделка либо предоплата в размере 30%
Дополнительная информация:
- Выполнение работы до конца
- Быстрые сроки
- Нахождение на связи в течение всей работы над проектом
- Примеры текстовых работ высылаю в личные сообщения
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!