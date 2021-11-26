Vasilisa_m

Василиса Vasilisa_m

 
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Верстка сайтов, создание презентаций, написание текстовых работ --- быстро и качественно

Добрый день, занимаюсь разработкой сайтов (лендинги, сайты-визитки). При необходимости могу осуществлять прототипирование и разрабатывать дизайн, в том числе с учетом корпоративной айдентики. Помимо этого создаю презентации на заказ и пишу текстовые работы различных типов: курсовые, рефераты, доклады и т.д. с высоким уровнем оригинальности и грамотности.

После завершения работы все правки в случае необходимости вносятся бесплатно!

Мой профиль на GitHub находится здесь.

Технологии и навыки:

  • HTML 5 (семантическая верстка)
  • Адаптивная верстка
  • Предпроцессор Less
  • JavaScript
  • FlexBox
  • Именование в соответствии с БЭМ
  • Git
  • Pixel Perfect
  • SQL
  • Figma
  • Adobe Photoshop
  • Tilda
  • Microsoft Word
  • Microsoft PowerPoint

Для связи со мной может использоваться:

E-mail: [email protected], [email protected]

Telegram: @vasilisa_mv

Оплата принимается на карту Сбербанка. Форма --- безопасная сделка либо предоплата в размере 30%

Дополнительная информация:

  • Выполнение работы до конца
  • Быстрые сроки
  • Нахождение на связи в течение всей работы над проектом
  • Примеры текстовых работ высылаю в личные сообщения
JavascriptВерстка сайтаHTMLFigmaTildaPowerPointPhotoshopСайт-визиткаGitSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
viktoria_d
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
2 года назад
Рерайт ВКР
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