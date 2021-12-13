Vasilyev077

Васильев Vasilyev077

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сделать положительный видеоотзыв

    $5

    Требуется записать положительный видеоролик на фронтальную камеру, посвященный ставкам на спорт. Видеомонтаж не требуется, акцент на естественной подаче информации.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать положительный видео-отзыв

    Требуется записать положительный видео-отзыв о ставках на спорт с использованием фронтальной камеры. Видео должно быть записано вертикально. Обратите внимание на четкость и эмоциональность подачи информации.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оставить положительный отзыв

    Требуется снять видеоролик на фронтальную камеру, посвященный ставкам на спорт. Условия оплаты обсуждаются. Ожидается качественная съемка и монтаж видео.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

sidvad28
Вадим 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Записать положительный видео-отзыв
Рекомендую, все быстро четко и как договаривались!
Все отлично сделал
Ответный отзыв
Vitaliy_kovalyk
Виталий 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Сделать положительный видеоотзыв
Отличный заказчик. Оплата в срок. Чётко поставленая задача.
Очень приятный молодой человек. Работу выполняет качественно и добросовестно.
Ответный отзыв
geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
$3
10 баллов
3 года назад
Оставить положительный отзыв
Рекомендую! Во всём помог и оплата без задержек.
Все отлично, качественная работаю. Очень понимающий человек.
Ответный отзыв