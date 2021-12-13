Vasilyev077

$5
Требуется записать положительный видеоролик на фронтальную камеру, посвященный ставкам на спорт. Видеомонтаж не требуется, акцент на естественной подаче информации.
Видеомонтаж16 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется записать положительный видеоролик на фронтальную камеру, посвященный ставкам на спорт. Видеомонтаж не требуется, акцент на естественной подаче информации.
Требуется записать положительный видео-отзыв о ставках на спорт с использованием фронтальной камеры. Видео должно быть записано вертикально. Обратите внимание на четкость и эмоциональность подачи информации.
Требуется записать положительный видеоролик на фронтальную камеру о ставках на спорт с последующим видеомонтажем. Условия и цена обсуждаются.
Требуется снять видеоролик на фронтальную камеру, посвященный ставкам на спорт. Условия оплаты обсуждаются. Ожидается качественная съемка и монтаж видео.