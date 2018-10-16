Обработка Фото
[table]Здравствуйте ! сделаю обработку фото :Удаление водяных знаков ,
Удаление фона ,Замена фона ,
Базовая ретушь и т.д .
Цены (зависят от сложности ) :
удаление-замена фона от 20 р,
Базовая ретушь (удаление грязи пыли с фото ) от 20 р,
удаление водяных знаков (зависит от сложности ) от 20 р,
более сложная обработка фото (замена текстур ,замена цвета объекта ,разглаживание складок и тд )от 50 до 100 р за фото .[/table]
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Отзывы заказчиков
$1
7 баллов
7 лет назад
HTML
Выполнено халтурно. Невнимательно. Очень многое пришлось переделывать. Для работы, требующей предельной точности и внимательности не рекомендую
Ответный отзыв
В процессе выполнения работы не было ни каких претензий на предложение исправить ошибки всегда слышал отказ в итоге отрицательный отзыв за якобы плохо выполненную работу очень странный заказчик не рекомендую .
Наполнение сайтов
1 отзыв(-1)
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга