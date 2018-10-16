Vasja777

Василий Vasja777

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Обработка Фото

[table]Здравствуйте ! сделаю обработку фото :Удаление водяных знаков ,

Удаление фона ,Замена фона ,

Базовая ретушь и т.д .

Цены (зависят от сложности ) :

удаление-замена фона от 20 р,

Базовая ретушь (удаление грязи пыли с фото ) от 20 р,

удаление водяных знаков (зависит от сложности ) от 20 р,

более сложная обработка фото (замена текстур ,замена цвета объекта ,разглаживание складок и тд )от 50 до 100 р за фото .[/table]

Отзывы заказчиков

MKatzzz
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
7 баллов
7 лет назад
Заполнение карточек товара интернет-магазина
HTML
Выполнено халтурно. Невнимательно. Очень многое пришлось переделывать. Для работы, требующей предельной точности и внимательности не рекомендую
В процессе выполнения работы не было ни каких претензий на предложение исправить ошибки всегда слышал отказ в итоге отрицательный отзыв за якобы плохо выполненную работу очень странный заказчик не рекомендую .
Ответный отзыв
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1 отзыв(-1)
$1/час
от $1от 1 дня
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