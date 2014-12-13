Администратор
1.Техническая поддержка пользователей при работе с офисной техникой,пк,по.
2.Наполнение сайта пользователями,регистрация,продвижение.
3.Поиск и подбор квалифицированных сотрудников в пределах РФ.
4.Помощь в покупке/продаже.
Аналитический склад ума,широкополосный высокоскоростной доступ в интернет.
Действие аккаунта приостановлено!
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга