Vasko1

Василий Vasko1

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Администратор

1.Техническая поддержка пользователей при работе с офисной техникой,пк,по.

2.Наполнение сайта пользователями,регистрация,продвижение.

3.Поиск и подбор квалифицированных сотрудников в пределах РФ.

4.Помощь в покупке/продаже.

Аналитический склад ума,широкополосный высокоскоростной доступ в интернет.

Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга