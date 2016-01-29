Vaso7678585

Требовался перенос сайта с одного сервера на другой и сделать редирект с домена.рф
на основной сайт домена.ru
, тех поддержка сервера отказалась. Кирилл с легкость справился с поставленной задачей. И даже больше, исправил ошибки с панелью управления, дал несколько советов. К Кириллу обратился в первый раз и он подтвердил свои профессиональные качества и возложенные на него надежды. Приятный в общении человек, для тех кто плохо разбирается в теме все расскажет объяснит. С удовольствием продолжу сотрудничество с ним. Советую.