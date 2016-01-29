Vaso7678585

Василий Шишкин Vaso7678585

 
38 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$60
10 баллов
8 лет назад
Перенос сайта с одного сервера на другой и настройка редиректа
Хороший заказчик, обстоятельный, здравомыслящий. Без проблем обо все договорились. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Требовался перенос сайта с одного сервера на другой и сделать редирект с домена.рф на основной сайт домена.ru, тех поддержка сервера отказалась. Кирилл с легкость справился с поставленной задачей. И даже больше, исправил ошибки с панелью управления, дал несколько советов. К Кириллу обратился в первый раз и он подтвердил свои профессиональные качества и возложенные на него надежды. Приятный в общении человек, для тех кто плохо разбирается в теме все расскажет объяснит. С удовольствием продолжу сотрудничество с ним. Советую.
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