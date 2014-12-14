Vassaline

Василина Vassaline

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Иллюстратор & живописец

Окончила  ДВГГУ по специальности ДПИ  (красный диплом с отличием). Участвовала во многих выставках от городских до международных. Имею дипломы (1-3 степеней) по ДПИ. В 2012 году прошла персональная выставка в г. Хабаровске. 

Основные черты в работах: реализм вкупе с декоративностью; портретное сходство при работе с натурой; любовь к изображению животных, фантастических сюжетов, а так же превалирование контрастов (если обратного не требует задумка).

Иллюстрации и Рисунки
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$4/час
от $21от 1 дня
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