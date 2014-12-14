Иллюстратор & живописец

Окончила ДВГГУ по специальности ДПИ (красный диплом с отличием). Участвовала во многих выставках от городских до международных. Имею дипломы (1-3 степеней) по ДПИ. В 2012 году прошла персональная выставка в г. Хабаровске.

Основные черты в работах: реализм вкупе с декоративностью; портретное сходство при работе с натурой; любовь к изображению животных, фантастических сюжетов, а так же превалирование контрастов (если обратного не требует задумка).