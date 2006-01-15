Привіт всім
Чи шукаєте ви професійного фронтенд розробника вебсайтів, який зможе зробити ваш веб-сайт повністю адаптивним і вчасно, що ж, ви його знайшли.
Мене звати Вася . Я професійний фронтенд розробник. Мій досвід 1 рік.
Я програмую на HTML, CSS, Sass, JavaScript і JQuery.
Тож я можу перетворити дизайн вашої цільової сторінки в реальність за допомогою цих мов програмування.
А також ви можете переглянути мої проекти нище:
Сайт візитка -- https://vasyl16.github.io/John/
Цільва сторінка SpaceSmart -- https://vasyl16.github.io/SpaceSmart/
Цільва сторінка продажу їжі -- https://vasyl16.github.io/responsive-landing-page/
Цільва сторінка лотів на продаж -- https://vasyl16.github.io/luxwatch/
Конктактні дані:
Telegram -- 0965570911 Vasye.
Viber -- 0965570911