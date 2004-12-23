Владимир, имею опыт работы с видеоредактором movavi(имею лицензию в Steam).

Недавно пришёл в сферу фриланса(2 часа назад:)). Решил попробовать свои навыки видео-монтажа. Мне 14 лет.

Пытался вести свой Ютуб канал , но понял что это не моё так как я не имею мощного компьютера на котором можно было бы играть в самые новые игры и снимать об этом ролики. Но моего компьютера хватает для монтажа, обработки и т.д.

Имею лицензионную копию программы Movavi Video Suit в Steam. Имею опыт монтажа в данном редакторе. Активно учусь монтировать видео (снимаю всякие отрезки из игр и делаю что-то на подобие гайдов). Учусь монтировать в других программах от Adobe и Sony. Но в принципе для монтажа среднего уровня мне вполне хватает Movavi. Могу монтировать видео о: Играх, информационные видео, рекламные ролики, гайды и т.п. Также могу делать Stories для инстаграмма и др. соц. сетей. Опыта работы с заказчиками не имею но надеюсь что я его получу. Беру минимальную плату за свой труд. Буду рад заказам любой сложности и затратности по времени