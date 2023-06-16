Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку.В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
E-mail: [email protected]
Телеграм: @VaysLu
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
-Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
-Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox, Git, XML, Sass, gulp, less, pug, WordPress, PHP, Python, Django
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @VaysLu
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/VaysLu/portfolio/
https://arenda-saytov.pro-dex.ru/portfolio/
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @VaysLu
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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