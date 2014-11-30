VeN0Mous

Илья Литвинов VeN0Mous

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

Отзывы заказчиков

irmynka
Ирина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Коллаж из семейных фотографий.
Очень терпеливый и исполнительный дизайнер. Легко найти общий язык и понимание. Успехов вам!!!
Работать было приятно. Задачи даются ясно. Оплата не заставила ждать. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 4 часов
#198
Анимация
нет отзывов
$1/час
от $1от 4 часов
#78
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $1от 4 часов
#344
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $1от 4 часов
#350
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#397