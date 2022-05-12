Вёрстка 24\7. Кроссбраузерно, валидно, все как вы любите. Всегда на связи. HTML, CSS, JS\JQuery.
Как со мной связаться?
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Jquery
- Gulp
- Git
- BEM
- Адаптивная верстка
- Кроссбраузерная и валидная верстка
- Семантическая верстка
- Могу реализовать Pixel Perfect Верстку
- Подключение нестандартных шрифтов
Работаю с 9:00 до 22:00
7 дней в неделю.
О Работе:
Работаю по 50% предоплате
Либо по принципу 25% предоплаты 25% работы.
От меня вы получаете:
- Соблюдение сроков
- Адекватные цены
- 100% ответ на почту и телеграм
- Вежливость и доброжелательность в общении
Портфолио
- Konstruct20 просмотров
- Многостраничный сайт магазина мебели.130 просмотров
- Ознакомительный сайт.31 просмотр