VeaTem

Вячеслав Тёмный VeaTem

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка 24\7. Кроссбраузерно, валидно, все как вы любите. Всегда на связи. HTML, CSS, JS\JQuery.

Как со мной связаться?

Мои Навыки:

  • ﻿HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • Jquery
  • Gulp
  • Git
  • BEM
  • Адаптивная верстка
  • Кроссбраузерная и валидная верстка
  • Семантическая верстка
  • Могу реализовать Pixel Perfect Верстку
  • ﻿Подключение нестандартных шрифтов
Время работы:

Работаю с 9:00 до 22:00

7 дней в неделю.

О Работе:

Работаю по 50% предоплате

Либо по принципу 25% предоплаты 25% работы.

От меня вы получаете:

  • Соблюдение сроков
  • Адекватные цены
  • 100% ответ на почту и телеграм
  • Вежливость и доброжелательность в общении

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