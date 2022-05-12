Вёрстка 24\7. Кроссбраузерно, валидно, все как вы любите. Всегда на связи. HTML, CSS, JS\JQuery.

Как со мной связаться?

﻿HTML5

CSS3

JavaScript

Jquery

Gulp

Git

BEM

Адаптивная верстка

Кроссбраузерная и валидная верстка

Семантическая верстка

Могу реализовать Pixel Perfect Верстку

﻿Подключение нестандартных шрифтов

Работаю с 9:00 до 22:00

7 дней в неделю.

О Работе:

Работаю по 50% предоплате

Либо по принципу 25% предоплаты 25% работы.

От меня вы получаете: