Ved_rus

Вячеслав Богданов Ved_rus

 
38 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создаю, то что душу радует твою)

Качественно и в срок, выполню, все Ваши пожелания и предпочтения!!!Дизайн Сайтов и Landing page, баннеры, визитки, листовки, плакаты и т.п. 

Дизайн сайта
Портфолио
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