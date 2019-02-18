Валерия Вегашина VegashinaVegashina
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
"Делай хорошо - и будет хорошо"
Здравствуйте, меня зовут Валерия и я графический дизайнер. Работаю с фотошоп более 8-ми лет.
Основное направление деятельности - коллажи разной степени сложности.
Если вам нужны:
- "Шапка" (баннер) для оформление группы ВК
- Макет для печати на кружке/футболке/магните/тетради/многое другое
- Просто красивую картинку на рабочий стол
Буду рада вам помочь!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Удаление водяных знаков103 просмотра
- Удаление водяных знаков114 просмотров
- Иллюстрация119 просмотров
- Коррекция фото 289 просмотров
- Коррекция фото 199 просмотров
- Коррекция цвета 396 просмотров
- Коррекция цвета 283 просмотра
- Коррекция цвета 191 просмотр
- Удаление водяных знаков94 просмотра
- Удаление и замена фона105 просмотров
- Удаление фона74 просмотра
- Удаление фона, ретушь93 просмотра