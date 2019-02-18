"Делай хорошо - и будет хорошо"

Здравствуйте, меня зовут Валерия и я графический дизайнер. Работаю с фотошоп более 8-ми лет.

Основное направление деятельности - коллажи разной степени сложности.

Если вам нужны:

- "Шапка" (баннер) для оформление группы ВК

- Макет для печати на кружке/футболке/магните/тетради/многое другое

- Просто красивую картинку на рабочий стол

Буду рада вам помочь!