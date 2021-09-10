Алексей - профессионал своего дела. Он был терпелив на протяжении проекта, принял все правки и исправил ошибки. У меня был ограниченный бюджет и сжатые сроки. Он согласился уложиться в срок и предоставил все вовремя, отличного качества. За последние 5 лет я не встречал ни одного Frontend разработчика, который бы создавал настолько идеальные pixel perfect страницы. Он пунктуален, коммуникабелен и ответственен. Я настоятельно рекомендую Алексея всем, кто хочет работать с разработчиком в долгосрочных проектах. Спасибо!