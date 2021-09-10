Vegy

Алексей Якуба Vegy

 
25 летУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
green HTML - Фанатик

HTML5, CSS3, SCSS, Flexbox, Grid-CSS, Чистый JavaScript, jQuery.

- Использую БЭМ-методологию.

- Собираю всё с помощью GULP и WEBPACK.

- Без Boostrap (считаю его лишним, т.к. я сам смогу построить сетку без подтягивания целой библиотеки для этого)

- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная вёрстка, чистый и понятный код.

- Верстаю из Adobe XD, Figma, PSD, Sketch, Zeplin,

- Адаптив, отзывчивость (responsive), резиновая вёрстка

- CSS3\JS анимация сайтов

Контакты:

Примеры работ:

Не рассматриваю заказы по вёрстке сайтов связанных с алкогольными или табачными изделиями, а также с мясо-молочной промышленностью и любой эксплуатацией животных.

Личный сайт-портфолио на данный момент в разработке.

JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySCSSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dmitrypetrov123
Дмитрий 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
20 отзывов
$20
10 баллов
2 года назад
Сверстать одну html-страницу
Все стабильно, идеальный pixel perfect, быстрая и качественная работа
Очень интересный макетик тем что он на чистом js, а я как раз в процессе изучения его, прокачал свои скилы)
Ответный отзыв
dmitrypetrov123
Дмитрий 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
20 отзывов
$10
10 баллов
2 года назад
Сделать улучшения в лендинге
Алексей уже второй раз порадовал безупречной работой. Спасибо!
Второй раз работаем, усё супер! Доработал макет по пожеланиям. Всё четко и ясно, благодарю!
Ответный отзыв
dmitrypetrov123
Дмитрий 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
20 отзывов
$1
10 баллов
2 года назад
Сверстать небольшую страницу
Алексей - профессионал своего дела. Он был терпелив на протяжении проекта, принял все правки и исправил ошибки. У меня был ограниченный бюджет и сжатые сроки. Он согласился уложиться в срок и предоставил все вовремя, отличного качества. За последние 5 лет я не встречал ни одного Frontend разработчика, который бы создавал настолько идеальные pixel perfect страницы. Он пунктуален, коммуникабелен и ответственен. Я настоятельно рекомендую Алексея всем, кто хочет работать с разработчиком в долгосрочных проектах. Спасибо!
Благодарю! Задача поставлена четко и ясно. Заказчик был на связи всё время, и моментально отвечал, если возникли какие-либо вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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