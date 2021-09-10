HTML5, CSS3, SCSS, Flexbox, Grid-CSS, Чистый JavaScript, jQuery.
- Использую БЭМ-методологию.
- Собираю всё с помощью GULP и WEBPACK.
- Без Boostrap (считаю его лишним, т.к. я сам смогу построить сетку без подтягивания целой библиотеки для этого)
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная вёрстка, чистый и понятный код.
- Верстаю из Adobe XD, Figma, PSD, Sketch, Zeplin,
- Адаптив, отзывчивость (responsive), резиновая вёрстка
- CSS3\JS анимация сайтов
Контакты:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @cubachatou?
Примеры работ:
Результат моей последней вёрстки макета (адаптив + отзывчивость).??
Адаптивно-отзывчивая вёрстка сайта типографии в моём городе.?
Адаптивно-отзывчивая вёрстка сайта для производителя тротуарной плитки в моём городе.?
Не рассматриваю заказы по вёрстке сайтов связанных с алкогольными или табачными изделиями, а также с мясо-молочной промышленностью и любой эксплуатацией животных.
Личный сайт-портфолио на данный момент в разработке.