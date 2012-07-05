Константин Михальчук VelesVeles
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
19 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Основное направление работы — сайты «под ключ». Графические дизайн, установка и настройка CMS (системы управления сайтом), поисковое продвижение.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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