Veles

Константин Михальчук Veles

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
19 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Основное направление работы — сайты «под ключ». Графические дизайн, установка и настройка CMS (системы управления сайтом), поисковое продвижение.

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