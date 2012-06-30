нужен 20 секундный рекламный ролик(анимация). магазин детской одежды подробности лично
Анимированная картинка для шапки сайта
Есть сайт о ландшафтном дизайне, в шапке размещается анимированная картинка. Нужно заменить существующую анимацию, сделав новую, т.к. старая не устраивает по качеству. Анимация должна быть сделана на базе очень качественной иллюстрации.
Сайт можно посмотреть тут: vilar-ld.ru
От вас жду ссылки на подобные работы и стоимость.
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