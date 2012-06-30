Анимированная картинка для шапки сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт16 заявок325 просмотров

Есть сайт о ландшафтном дизайне, в шапке размещается анимированная картинка. Нужно заменить существующую анимацию, сделав новую, т.к. старая не устраивает по качеству. Анимация должна быть сделана на базе очень качественной иллюстрации.

Сайт можно посмотреть тут: vilar-ld.ru

От вас жду ссылки на подобные работы и стоимость.

13 лет назад
Veles
43 года
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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