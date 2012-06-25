Тут у нас есть уже готовый флэш фильм который нужно немного переделать. http://tinyurl.com/cggmwvt Картинки уже готовы нужно только переделать красивые переходы с одной картинки в другую. Работы для профессионала во флеше на 1-2 часа. .fla ...
Небольшой рекламный ролик
нужен 20 секундный рекламный ролик(анимация). магазин детской одежды подробности лично
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Флеш на сайте motogalax.ru, необходимо исправить уголок: http://clip2net.com/s/256yj, согласно дизайну он должен выглядеть вот так: http://clip2net.com/s/257V5 все исходники имеются.Анимация13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать анимацию, как на сайте http://www.mediterraneo.gr/ (в шапке). Прикрепляю к проекту кадры, в каком порядке они должны быть и psd файл. Думаю понятно, что книжки должны появляться по одной + нужно подумать как это ...Анимация9 заявокЗакрыт13 лет назад
На сайте в специально отведенном для этого месте нужно подготовить анимационную картинку: картинка gif или флеш-анимация. Предпочтительней второе. Анимация должна быть авторской и содержать материалы, рекламирующие некоторые ключевые моменты сайта. Тех.характеристики: Ширина ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо откорректировать готовый флэш баннер с анимацией. Там буквально поменять завершение ролика, чтобы "выезжал" нужный текст. исходник имеется.Анимация19 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать Flash приложение для сайта. Описание функционала: добрый день Участники загружают фотографию. После загрузки фотографии в личном кабинете будет дана возможность обработать фотографию. Для обработки фотографии участник выбирает ту ...Анимация5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть такое задание : нужно создать анимацию, при открытия сайта чтобы появилось это анимацыя.. то есть размер чтобы был на весь экран.. надо чтобы в анимацый машина как в трансформере или ремонтировались или там тюнинг ...Анимация5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется анимировать логотип для салона плитки и сантехники. Детали - исполнителю.Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо выполнить flash анимирование верхней части сайта. https://www.dropbox.com/s/kequc0guzx7iiwg/hao.png Все элементы есть в PSD. Что хотелось бы видеть: 1. Анимирование самого логотипа: красивое переливание, отблески в принципе ...Завершен13 лет назад
http://djevamusic.com Там есть типа "дерево" с кружочками. Есть идея запустить в фоне музыку и что бы эти кружочки вибрировали как будто динамики и немного шевелились. То есть когда музыка играет - вибрируют, а когда ...Анимация11 заявокЗакрыт13 лет назад