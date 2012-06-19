Небольшая анимация для сайта

http://djevamusic.com

Там есть типа "дерево" с кружочками. Есть идея запустить в фоне музыку и что бы эти кружочки вибрировали как будто динамики и немного шевелились. То есть когда музыка играет - вибрируют, а когда не играет, то не вибрируют, просто немного шевелятся.