Создать анимированое лого для магазина кухонь, лого в прикрипленом файле. цена 600 руб
Небольшая анимация для сайта
Там есть типа "дерево" с кружочками. Есть идея запустить в фоне музыку и что бы эти кружочки вибрировали как будто динамики и немного шевелились. То есть когда музыка играет - вибрируют, а когда не играет, то не вибрируют, просто немного шевелятся.
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