Анимированная карта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен11 заявок258 просмотров

Нужна анимированная карта транспортных потоков для сайта http://gt-nsk.ru/

Типа как тут: http://www.akfa.ru/

Есть города, между которыми компания перевозит грузы, что-то на

поезде, что-то морем, что по железной дороге. Ну и необходимо сделать

карту в стиле сайта gt-nsk.ru (в цветах), и между нужными городами

проложить пути - автомобильные ли, пароходные, железнодорожные. Ну и

пусть по дороге грузовик ездит например туда-сюда, по железной дороге

паровоз и т.д.

Нужно реализовать что-то такое, чтобы легло для страницы сайта gt-nsk.ru

как влитое. Планируется разместить тут:

http://gt-nsk.ru/information/index.html

Где-нибудь ближе к верху страницы под заголовком "карта транспортных потоков".

Карты, которые нам предоставил клиент во вложении. На одной картинке - просто карта, на второй помечены города и показано откуда, куда и как всё это возят.

13 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
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PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$70
2 дня
Крайне неудовлетворены работой. Обещанные сроки - 2 дня, дело было 18.06.2012 и получена предоплата 50%. 20 числа ничего не получил, хотя и оставил почту для отправки. Два дня пытался достучаться и выяснить, на что получил ответ - "мы работаем 2 через 1, вас в скайпе не было день, так что делаем -10% стоимости". Прекрасно, но где же карта-то? 25.06.12 получил сообщение: "Если сегодня до 23.59 вам ее не прешлют - высылаю обратно 120% оплаты". Карту не прислали, обратно предоплату не получил. Больше недели пытался достучаться - бестолку. 03.07.12 получил .fla файл, в котором вроде бы и были какие-то наработки, но обещанная карта не отображалась... Обещали исправить. 05.07.12 написали "Всё готово , мне надо только знать размер div контейнера куда будет ставиться карта", на что я незамедлительно ответил. Все, больше никаких вестей от исполнителя не получили, хотя неделю регулярно писали. Ни предоплаты, ни карты. В итоге 12.07.12 обратился-таки к другому исполнителю, который за сутки, причем с вдвое меньшим бюджетом, реализовал требуемую нам Flash-карту. Однако объяснить клиенту, почему вместо 1 дня, мы делали карту 3 недели очень тяжело. Плюс уйма впустую потраченного времени и нервов, а также ушедшие в небытие 50% предоплаты.

Заявки фрилансеров

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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