Анимированная карта

Крайне неудовлетворены работой. Обещанные сроки - 2 дня, дело было 18.06.2012 и получена предоплата 50%. 20 числа ничего не получил, хотя и оставил почту для отправки. Два дня пытался достучаться и выяснить, на что получил ответ - "мы работаем 2 через 1, вас в скайпе не было день, так что делаем -10% стоимости". Прекрасно, но где же карта-то? 25.06.12 получил сообщение: "Если сегодня до 23.59 вам ее не прешлют - высылаю обратно 120% оплаты". Карту не прислали, обратно предоплату не получил. Больше недели пытался достучаться - бестолку. 03.07.12 получил .fla файл, в котором вроде бы и были какие-то наработки, но обещанная карта не отображалась... Обещали исправить. 05.07.12 написали "Всё готово , мне надо только знать размер div контейнера куда будет ставиться карта", на что я незамедлительно ответил. Все, больше никаких вестей от исполнителя не получили, хотя неделю регулярно писали. Ни предоплаты, ни карты. В итоге 12.07.12 обратился-таки к другому исполнителю, который за сутки, причем с вдвое меньшим бюджетом, реализовал требуемую нам Flash-карту. Однако объяснить клиенту, почему вместо 1 дня, мы делали карту 3 недели очень тяжело. Плюс уйма впустую потраченного времени и нервов, а также ушедшие в небытие 50% предоплаты.