Сделать Flash-баннер

Есть подготовленный psd со слоями.

Есть раскадровка, последовательность анимации (ключевые кадры):

http://www.polnet.ru/Mac/ras_k.jpg

Ваша основная задача не просто сделать примитивную смену кадров, а добавить различных эффектов (таких как плавное появление фона, его перемещение, интересное появление текста с разных сторон и т.д.) Или какие то ваши идеи.

Пример:

http://www.holodilnik.ru/small_domestic/russia/

http://www.holodilnik.ru/domestic/russia/

Обратите внимание как гармонично и плавно появляются фоны и элементы, сменяется и появляется текст, не навязчива плавно не чего не мельтешит, нужно в таком же стиле (даже можно повторить те же эффекты).

В банер прописать ссылку.

www.nord-west.biz

Нужен человек, которому не нужно подсказывать что да как. Меньше вопросов, больше творчества. Подсказывать я не буду, это ваша задача — анимировать красиво, в помощь ключевые кадры.

Проект СРОЧНЫЙ! У кого нет возможности заняться им прямо сейчас, не пишите.

Так же человек нужен НЕ на разовую работу, а периодически выполнять подобную.

Только тот кто постоянно на связи и не школьного возраста.

ВАЖНО! Свою адекватность и ответственность, репутацию, качество работы нужно подтверждать при каждом поставленном задании. В этом случае я буду периодически давать подобную работу. Но если почувствую, что начался конвейер, работа делается как быстрее, а не как качественнее или вы теряетесь, сразу не реагируете на сообщения. До свидания...

-----------

А так же, пишите только если:

- у вас нет отрицательных отзывов

- у вас нет личных \ семейных проблем

- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, «а на утро приду все быстро сделаю»

- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект

- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ «а вечером приду все быстро сделаю»

- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии

- вы доступны для общения в icq и по мобильному

- вы адекватны в общении

- вы обязуетесь закончить проект в срок

От вас ICQ — буду писать прежде всего в асю. Кто не указывает асю автоматически игнорируется.

Остальные контакты при личном общении.

Цена и Срок. — ОБЯЗАТЕЛЬНО!