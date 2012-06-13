Есть шаблон: http://www.templatemonster.com/demo/23685.html В нем верхнее горизонтальное меню это один флеш, барышня и правое меню - другой флеш. Вот из этого второго флеша нужно оставить только меню: барышню с ...
Сделать Flash-баннер
Есть подготовленный psd со слоями.
Есть раскадровка, последовательность анимации (ключевые кадры):
http://www.polnet.ru/Mac/ras_k.jpg
Ваша основная задача не просто сделать примитивную смену кадров, а добавить различных эффектов (таких как плавное появление фона, его перемещение, интересное появление текста с разных сторон и т.д.) Или какие то ваши идеи.
Пример:
http://www.holodilnik.ru/small_domestic/russia/
http://www.holodilnik.ru/domestic/russia/
Обратите внимание как гармонично и плавно появляются фоны и элементы, сменяется и появляется текст, не навязчива плавно не чего не мельтешит, нужно в таком же стиле (даже можно повторить те же эффекты).
В банер прописать ссылку.
Нужен человек, которому не нужно подсказывать что да как. Меньше вопросов, больше творчества. Подсказывать я не буду, это ваша задача — анимировать красиво, в помощь ключевые кадры.
Проект СРОЧНЫЙ! У кого нет возможности заняться им прямо сейчас, не пишите.
Так же человек нужен НЕ на разовую работу, а периодически выполнять подобную.
Только тот кто постоянно на связи и не школьного возраста.
ВАЖНО! Свою адекватность и ответственность, репутацию, качество работы нужно подтверждать при каждом поставленном задании. В этом случае я буду периодически давать подобную работу. Но если почувствую, что начался конвейер, работа делается как быстрее, а не как качественнее или вы теряетесь, сразу не реагируете на сообщения. До свидания...
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А так же, пишите только если:
- у вас нет отрицательных отзывов
- у вас нет личных \ семейных проблем
- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, «а на утро приду все быстро сделаю»
- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект
- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ «а вечером приду все быстро сделаю»
- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии
- вы доступны для общения в icq и по мобильному
- вы адекватны в общении
- вы обязуетесь закончить проект в срок
От вас ICQ — буду писать прежде всего в асю. Кто не указывает асю автоматически игнорируется.
Остальные контакты при личном общении.
Цена и Срок. — ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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