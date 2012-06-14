Необходимо создать анимированный ролик с озвучиванием для рекламы магазина http://1sofia.ru/- официального дилера по продаже дверей фабрики Софья, на ТВ. В ролике должны присутствовать: продукция фабрики, информация о том, что это элитные двери для респектабельных ...
Изменить флеш-ролик
Есть шаблон: http://www.templatemonster.com/demo/23685.html
В нем верхнее горизонтальное меню это один флеш, барышня и правое меню - другой флеш.
Вот из этого второго флеша нужно оставить только меню:
барышню с облаками убрать,
размер самого flash ролика должен быть в размер меню.
Убрать выезд фона меню, который сейчас происходит при загрузке (меню выезжает справа налево). Выезд самих кнопок и их анимацию оставить.
Рассказать где и как устанавливать линки, по которым будет осуществляться переход при нажатии на кнопки меню.
Бюджет 700 руб.
Выбранный исполнитель
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