Изменить флеш-ролик

Есть шаблон: http://www.templatemonster.com/demo/23685.html

В нем верхнее горизонтальное меню это один флеш, барышня и правое меню - другой флеш.

Вот из этого второго флеша нужно оставить только меню:

барышню с облаками убрать,

размер самого flash ролика должен быть в размер меню.

Убрать выезд фона меню, который сейчас происходит при загрузке (меню выезжает справа налево). Выезд самих кнопок и их анимацию оставить.

Рассказать где и как устанавливать линки, по которым будет осуществляться переход при нажатии на кнопки меню.

Бюджет 700 руб.