Изменить флеш-ролик

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен9 заявок179 просмотров

Есть шаблон: http://www.templatemonster.com/demo/23685.html

В нем верхнее горизонтальное меню это один флеш, барышня и правое меню - другой флеш.

Вот из этого второго флеша нужно оставить только меню:

барышню с облаками убрать,

размер самого flash ролика должен быть в размер меню.

Убрать выезд фона меню, который сейчас происходит при загрузке (меню выезжает справа налево). Выезд самих кнопок и их анимацию оставить.

Рассказать где и как устанавливать линки, по которым будет осуществляться переход при нажатии на кнопки меню.

Бюджет 700 руб.

HTML
13 лет назад
Kiteman
Сергей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

An_Life
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

An_Life
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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