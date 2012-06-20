Создание ролика для рекламы магазина

Необходимо создать анимированный ролик с озвучиванием для рекламы магазина http://1sofia.ru/- официального дилера по продаже дверей фабрики Софья, на ТВ. В ролике должны присутствовать: продукция фабрики, информация о том, что это элитные двери для респектабельных людей, и том, естественно, что http://1sofia.ru/ -официальный дилер, с от личной репутацией...