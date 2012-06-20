Создание ролика для рекламы магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен17 заявок363 просмотра

Необходимо создать анимированный ролик с озвучиванием для рекламы магазина http://1sofia.ru/- официального дилера по продаже дверей фабрики Софья, на ТВ. В ролике должны присутствовать: продукция фабрики, информация о том, что это элитные двери для респектабельных людей, и том, естественно, что http://1sofia.ru/ -официальный дилер, с от личной репутацией...

13 лет назад
MorozovAN
Алексей 
53 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ContrastGroup
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$300
4 дня
Работы выполнена качественно и в срок! На все дополнения в ходе работы, реакция адекватная! Обращусь еще!
Отличный работодатель. Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендуем к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ContrastGroup
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва
13 лет назад

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