Доработать флеш форму (отправка на е-mail)

actionscript 3.0. Есть простенькая флэш открытка, в конце которой появляется кнопка - "отправить другу", по нажатию на нее появляется поле для ввода e-mail: вводим имя - нажимаем кнопку отправить, все :)

Что уже есть: сама открытка, флэш форма (взята с другой открытки, и недаработана), пхп-скрипт (тоже взят с другой открытки)

Что нужно: доработать форму и пхп-скрипт.

Нужно сегодня. Все подробности и предложения в личку. Спасибо