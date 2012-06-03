Приветствую.

Для создания сайта требуется флэш-программирование и анимация.

Необходимо создать анимации и интерактив для сайта комплекса недвижимости. Дизайн и графика будет предоставляться. Есть возможность участия в создании концепции/дизайна.

В заявке укажите свои наилучшие интерактивные сайты. Наулучшими примерами будут сайты, посвященные недвижимости.

Подробности при переписке.

Пишите только в проект. Оставляйте свой скайп, пожалуйста.