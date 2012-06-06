3 анимации на Unity

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт7 заявок257 просмотров

Приветствую!

необходимо сделать 3 анимационных сцены на юнити(включая звук и интеракцию).

ТЗ пришлю тем, кто оставит заявку.

Unity
13 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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