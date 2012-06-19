Доброго дня! Мне нужен gif или flash банер черно-белый высота 70px ширина 800px он будет задним фоном для шапки сайта сценарий простой : Бежит повар ( с ...
Нужно сделать flash-анимацию для сайта
Нужно сделать flash анимацию, движения будут минимальными.
Есть елементы как в векторе так и в растровом формате.
Техническое задание смотрите в прикрепленном файле.
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