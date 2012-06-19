Нужно сделать flash-анимацию для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен11 заявок222 просмотра

Нужно сделать flash анимацию, движения будут минимальными.

Есть елементы как в векторе так и в растровом формате.

Техническое задание смотрите в прикрепленном файле.

13 лет назад
colainru
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

_Phobos_
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$49
1 день
Спасибо! Все быстро, качественно и без проблем.
Все хорошо, спасибо!

Заявки фрилансеров

_Phobos_
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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