Нужно из статичной шапки сайта сделать с анимацией

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен9 заявок168 просмотров

Нужно "оживить" левую часть шапки сайта pozhkraska.com:

http://pozhkraska.com/templates/pojkraska/css/images/header-bg.jpg

например анимировать огонь, дым из труб, защищающий от огня щит

CSS
13 лет назад
chaliev
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Мастер флеша! Быстро и качественно!
Спасибо Александру за интересный проект. При работе были только положительные эмоции, четкая постановка задачи и моментальная оплата по факту. Рекомендую.

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Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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