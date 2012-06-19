Создание анимированого лого для магазина кухонь

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок99 просмотров

Создать анимированое лого для магазина кухонь, лого в прикрипленом файле. цена 600 руб

13 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка flash-игр

    Здравствуйте! Нужен разработать игру на подобии http://www.rastishka.ru/children/cool_games/words/ В перспективе - создание еще несколько подобных игр. Игры детские, поэтому нужно нарисовать все красочно и красиво. Напишите ориентировочную стоимость ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графика для флеш игр

    Интересует создание графики для флеш игр. В проект входит до 40 игр (некоторые игры имеют идентичную графику). При интересе, пожалуйста, присылайте портфолио и прайс. Желательно Киев. Заранее благодарен.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать анимированный gif

    $15

    Приложена иллюстрация шестерёнки. Нужно сделать, чтобы шестерёнка вращалась. Иллюстрация есть в хорошем качестве (cdr)

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Карта поселка

    Необходимо сделать карту поселка на флеше. Пример _ttp://genplan.grnw.ru/#/about/map Чтоб мы сами погли отмечать что продано, что не продано. Карта в кривых есть.

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимированная карта

    $50

    Нужна анимированная карта транспортных потоков для сайта http://gt-nsk.ru/ Типа как тут: http://www.akfa.ru/ Есть города, между которыми компания перевозит грузы, что-то на поезде, что-то морем, что по железной дороге. Ну и ...

    Анимация2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно сделать flash-анимацию для сайта

    $100

    Нужно сделать flash анимацию, движения будут минимальными. Есть елементы как в векторе так и в растровом формате. Техническое задание смотрите в прикрепленном файле.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Gif/flash баннер

    Доброго дня! Мне нужен gif или flash банер черно-белый высота 70px ширина 800px он будет задним фоном для шапки сайта сценарий простой : Бежит повар ( с ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад