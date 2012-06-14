Нужно сделать анимацию логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт14 заявок153 просмотра

В шапке сайта находится логотип, который должен будет меняться на другую картинку...

эффекты не принципиальны..

подробности в личку

13 лет назад
igorspdk
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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