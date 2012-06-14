Графика для флеш игр

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт7 заявок245 просмотров

Интересует создание графики для флеш игр. В проект входит до 40 игр (некоторые игры имеют идентичную графику). При интересе, пожалуйста, присылайте портфолио и прайс. Желательно Киев. Заранее благодарен.

13 лет назад
MKopyl
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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