Необходимо сделать карту поселка на флеше. Пример _ttp://genplan.grnw.ru/#/about/map Чтоб мы сами погли отмечать что продано, что не продано. Карта в кривых есть.
Сделать анимированный gif
Приложена иллюстрация шестерёнки.
Нужно сделать, чтобы шестерёнка вращалась.
Иллюстрация есть в хорошем качестве (cdr)
Выбранный исполнитель
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