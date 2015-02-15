Сделать анимированный gif

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен10 заявок146 просмотров

Приложена иллюстрация шестерёнки.

Нужно сделать, чтобы шестерёнка вращалась.

Иллюстрация есть в хорошем качестве (cdr)

13 лет назад
aky
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$12
1 день
Всё сделано! Спасибо!
Надежный заказчик.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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